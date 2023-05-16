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Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Hepsinin kökünü kazıyacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bugün Şırnak'ta teröristlerle mücadele eden, dün bir terörist etkisiz hale getiren, bugün de iki teröristi etkisiz hale getiren ve mağaraya giden maalesef üç kahraman evladımız şehit oldu.' dedi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, teröristlerin kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AA16 Mayıs 2023 Salı 15:44 - Güncelleme:
Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Hepsinin kökünü kazıyacağız
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Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen ve 14 Mayıs seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretleri kapsamında Zeytinburnu Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Soylu, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise birinci turu farkla tamamladığını belirtti.

Soylu, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimleri için de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kıymetinin bu seçimde daha fazla ortaya çıktığına değinen Soylu, teşkilat üyelerine seçim sürecindeki çalışmaları ve destekleri için teşekkür etti.

Şırnak'taki terör operasyonlarına dikkati çeken Soylu, "Bugün Şırnak'ta teröristlerle mücadele eden, dün bir terörist etkisiz hale getiren, bugün de iki teröristi etkisiz hale getiren ve mağaraya giden maalesef üç kahraman evladımız şehit oldu." ifadesini kullandı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, teröristlerin kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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