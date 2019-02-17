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Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Mustafa Solak'ın ailesini ziyaret etti.

  • AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Mustafa Solak'ın ailesini ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre Bakan Soylu, Ankara'daki programlarının ardından 15 Temmuz şehidi Mustafa Solak'ın Etimesgut ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette şehit Solak için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Soylu şehidin oğlu Emre Solak'a bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Şehidin eşi Melek ve annesi Pakize Solak'la sohbet eden Soylu, şehitler için rahmet diledi.

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