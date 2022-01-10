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Bakan Soylu'dan şehit itfaiyeciler için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında şehit olan 4 itfaiye personeline rahmet diledi.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 20:44 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 20:45
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bursa'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Bursa Büyükşehir İtfaiyesi mensubu kardeşlerimiz İsmail Kaya, Sinan Amil, Aydın Doğru ve Yunus Akşit'e Allah'tan rahmet; aileleri ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları âlî olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı bugün sabah saatlerinde şarampole devrilmiş, kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetmişti.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • İçişleri Bakanı Soylu
  • Orhaneli

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