Bakan Soylu'dan şehit itfaiyeciler için taziye mesajı

AA 10 Ocak 2022 Pazartesi 20:44 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 20:45

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bursa'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Bursa Büyükşehir İtfaiyesi mensubu kardeşlerimiz İsmail Kaya, Sinan Amil, Aydın Doğru ve Yunus Akşit'e Allah'tan rahmet; aileleri ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları âlî olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı bugün sabah saatlerinde şarampole devrilmiş, kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetmişti.

