Bakan Soylu'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Ömrünün baharında PKK tarafından gülüşü soldurulan Aybüke Yalçın öğretmenim, ant olsun ki sana bunu yapan alçaklar ve onlara destek olanlarla mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek.' ifadelerini kullandı.
- AA
Soylu, Twitter hesabından, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında "Üzerinden yıllar geçse de yüreğimizin köşesinde dinmeyen acılar vardır. Ömrünün baharında PKK tarafından gülüşü soldurulan Aybüke Yalçın öğretmenim, ant olsun ki sana bunu yapan alçaklar ve onlara destek olanlarla mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
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