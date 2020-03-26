26 Mart 2020 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu kadar küresel olan, 175 ülkeye yayılan salgınla karşı karşıyayız. Tüm ülkeler bu konuda tedbirler alıyor. Biz de adım atıyor, tedbir alıyoruz. İlk günden beri önlem alıyoruz. Çin ile başladı, İran ile devam etti. Sonra Batı'ya ve ABD'ye gitti. Şu ana kadar bizim bakanlığımız 38 genelge yayınladı.

Sosyal izolayonu sağlamaya çalışıyoruz. Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı.

Bir Sağlık sisteminin ayakta kalması, 2. kamu düzeninin devam etmesi, 3. sosyal izolasyonun sağlanması, 4. gıda temininin devam etmesi. Böylece salgına karşı en önemli tedbirleri almış oluruz. Tedbir yükselterek devam ediyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Gıda tedariki temininde dünyada ciddi sorun var. Kamu düzeni açısından üst bir zorluk yaşamadılar ama gıda konusunda güçlük yaşadılar. Biz neden kendi OHAL'inizi ilan edin diyoruz. ABD'deki araştırmaya göre sosyal izolasyon en önemli tedbir. Böylece yüzde 75 başarılı olunabilir.

Tedbirlerimizi alırken 4 unsurun önemli olduğunu tekraren vurguluyorum. Bir süreç yönetiyoruz. Bunun köşelerini iyi tutmak zorundayız. Kamuoyunu sürekli şeffaf olarak bilgilendirmek durumundayız. Ankara, İstanbul ve İzmir'de şehir içeri çekilmiş durumda. Yapılan her işlem ve adımda bizim sağlamamız gereken sosyal mesafeyi ortaya koymak. Sorumlulukları mümkün olduğunca ortaya koyabilmek gerekiyor. Kamuda seyrekleşme var. Uzaktan çalışma var. Ama benim bakanlığımda böyle bir şey yok. AFAD, polis, jandarma sahada. Ful mesai çalışıyoruz.

Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak, bunu yapabiliriz. Alacağımız tedbirler var. Eğer tedbirlerle salgının önüne geçemeyeceksek bu tedbiri alabiliriz. Burada bir tereddüt yok.

YENİ PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

Almak üzere olduğumuz personelleri de sahaya sürdük. Son sınavları kalmıştı, aldık onları göreve. Silahsız ama bekçi kıyafeti ile eğitimleri tamamlanmamış olanları değerlendirdik. Eğitimlere malum ara verildi. Güven masasındaki 3 bin personeli de ihtiyaç olan alanlara sahaya sürüyoruz.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI

Maske üreticileri fabrikalara gittik, uyarıları yaptık.

Biz ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına iletmek durumundayız. Burada kimseye tolerans gösteremeyiz. Değerlendirmeleri arkadaşlarımız yapıyor. Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor.

Şuana kadar 113 ürün tespit edildi. Vatandaşlarımız nereye bildirirlerse bildirsinler, fırsatçıların tepesindeyiz.

STOK VE FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLER

Kamuoyu ilk kez duyacak... Sadece maske üretmek değil, üretilen maskenin kumaşının da fiyatı yükselmeye başladı. İlgili firmalar ile toplantı yapıldı. Bizim arkadaşlarımız bu grubun tepesinde. Gün tedbirlere uyma günüdür.

Şu ana kadar bir tespitimiz yok. Biz 65 yaş üzerine siz evinizden çıkmayın dediğimizde bizim bu büyüklerimizin taleplerini karşılamak zorundayız. Türkiye'den başka bunu yapan yok. Almanya'da gönüllüler ile yapılıyor bu iş. Şuana kadar 360 bin talep geldi, 320 bin talep karşılandı. Her gün 100-150 bin talebi karşılıyoruz.