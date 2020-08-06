Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna cevap

06 Ağustos 2020 Perşembe 11:47 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 12:33

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak’ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları;

2-3 ay öncesinde yaşadıklarımızla karşılaşmayalım.

Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım.

Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz

(Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok.