Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması! ''Önemli bir sürece başladık''

AA 09 Mayıs 2021 Pazar 11:43 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 12:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kars'ta düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, 'Önemli bir sürece başladık. 21 milyon büyüğümüze vefa destek sosyal gruplarımızla ulaşılmaktadır. Özellikle kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili bu süreçte bir problemiz yoktur. Üretim ve tedarik sürecinde bir eksiklik söz konusu değildir. 10 milyon kişi izin alıp çalışmalarına devam etmektedir.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar Eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde terörist etkisiz hale getirildi. Buna dün gece Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam 8 bin mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Eren operasyonlarında ise ocakta başlamamıza rağmen 770 mağara ve sığınak imha edildi." dedi.