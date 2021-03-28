Bakan Soylu'nun dayısı Selami Reis hayatını kaybetti

28 Mart 2021 Pazar 15:23 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 15:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin kıymetli dayısı Selami Reis Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeşim Süleyman Bey ve ailesine sabırlar diliyorum." dedi.

Bakan Soylu başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis Beyefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Selami amcamıza Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.