İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2020 Pazar / 6 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6223
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    458.851
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu'nun isteğine Bakan Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim
Güncel

Bakan Soylu'nun isteğine Bakan Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari Yüksekova'da bulunan Büyükçay deresinin ıslah ve rekreasyonu için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istedi. Bakan Pakdemirli ise, 'Sayın bakanım Hakkâri her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim' yanıtını verdi.

DHA22 Kasım 2020 Pazar 16:58 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 17:09
ABONE OL

Bakan Soylu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti. Twitter hesabından açıklamada bulunan Soylu, "Hayalim...Yüksekova'dayım. Burada birçok hizmet yapıldı, yapılıyor. İlçenin tam ortasından Büyükçay deresi geçiyor. Sağı solu ıslah ve rekreasyon olursa kadınlar, gençler, çocuklar, herkes, ne güzel gezerler. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye bir abi diyeceğiz" dedi. Bakan Pakdemirli ise, Bakan Soylu'ya yanıt vererek, "Sayın bakanım Hakkari her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.