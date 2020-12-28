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Bakan Stublla: Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var

Türkiye'ye gelen Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Haradinaj-Stublla, 'Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var.' açıklamasında bulundu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:16
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ortak basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kosovalı Bakan Stublla, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Bakan Stublla ayrıca koronavirüs desteklerinde dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Stublla, "Türkiye yardım elini Kosova halkına uzatan ilk ülkelerden bir tanesi olmuştur." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ikili anlaşma imzaladı.

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