16 Ocak 2026 Cuma
  • Bakan Tekin Ağrı'da karneleri dağıttı: Tatilde dijital bağımlılık uyarısı
Güncel

Bakan Tekin Ağrı'da karneleri dağıttı: Tatilde dijital bağımlılık uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'daki karne töreninde öğrencilere hem karnelerini verdi hem de tatilde dijital bağımlılığa karşı ölçülü olunması çağrısı yaptı.

16 Ocak 2026 Cuma 12:03
Bakan Tekin Ağrı'da karneleri dağıttı: Tatilde dijital bağımlılık uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğretmenlerle bir süre görüştükten sonra öğrencilere karnelerini dağıtmak için sınıflara çıktı.

Öğrencilerle sohbet eden Tekin, sınıf öğretmenlerini ve çocukları tebrik edip karneleri dağıttı.

- BEŞİZ KIZ ÖĞRENCİLERE KARNE VERDİ

Beşiz kız kardeşlere de karnelerini verip sohbet eden Tekin, çocuklara, Cumhurbaşkanı'nın ve kendisinin selamlarını ailelerine iletmesini istedi.

Tekin, daha sonra öğrencilere, "Hepinize iyi tatiller diliyoruz, başarılar. Çok yoğun bir 90 günlük süreyi beraber yaşadık. Öğretmeninizle beraber burada çok yoğun bir ders dönemi geçirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin." dedi.

- ÇOCUKLARA "DİJİTAL BAĞIMLILIK" VURGUSU

Şimdi iki haftalık bir dinlenme döneminin olduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu dinlenme döneminde öğretmenlerimizin size tavsiye ettiği etkinlikleri yaparken önümüzdeki en ciddi sıkıntılardan bir tanesi var. Hepiniz eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz maalesef bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz ama bunu ölçülü ve abartmadan yapmanız lazım.

Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur, ailenizle ilişkileriniz bozulur, eğitim öğretim hayatınız bozulur. O yüzden sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle, dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi istiyoruz."

