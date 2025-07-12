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Bakan Tekin, AGS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girecek adaylara başarılar diledi.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
Bakan Tekin, AGS'ye girecek adaylara başarılar diledi
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların ilk kez uygulamaya konulan AGS ile önemli bir eşiği aşacaklarını belirtti.

Artık Milli Eğitim Akademisi ile eğitim sisteminin en temel taşı olan öğretmenliğe giden yolun daha nitelikli, sistematik ve güçlü bir çerçeveyle şekilleneceğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Sevgili öğretmen adaylarımız, gireceğiniz Akademi Giriş Sınavı ile elde edeceğiniz başarı, sadece bireysel bir kariyer başlangıcı değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak nesilleri yetiştirme görevine bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Maarif ailemiz adına her birinize gönülden başarılar diliyorum. Yolunuz açık, iradeniz güçlü olsun."

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