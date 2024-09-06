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Bakan Tekin anlamlı kararı duyurdu: Pazartesi derslerimiz bu temayla başlayacak

'Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Çanakkale'den Gazze'ye... Pazartesi günü derslerimiz bu temayla başlayacak.' dedi.

6 Eylül 2024 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Bakan Tekin anlamlı kararı duyurdu: Pazartesi derslerimiz bu temayla başlayacak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle;

* Yeni döneme Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile adım atıyoruz.

* Teknolojik gelişmelerin eğitimde sunduğu fırsatlardan en iyi biçimde yararlanmak için yoğun olarak çalışıyoruz.

* Meslek ortaokulları açmayı planlıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştireceğiz.

* "Çanakkale'den Gazze'ye..." Pazartesi günü derslerimiz bu temayla başlayacak.

* Türkiye'nin her bölgesinde sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek için 4 yeni okul modelini hayata geçirmeyi gündemimize aldık.

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