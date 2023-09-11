Bakan Tekin: Biz, bu gruplarla sürekli bir savaş içerisindeydik

Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV'de sunduğu Arafta Sorula programının bu haftaki konuğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.



Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

Okula başlayıncaya kadar babamı rol model alıyordum. Ben, babamın yaptığı fedakârlıktan çok daha fazlasını yapmak zorundayım.

İnsanlık için unutmanın çok büyük bir nimet olduğuna inanıyorum. Eğer hiçbir şeyi unutmazsak, bu ruh halini insan vücudunu taşıyamaz.

'Birileri milli iradeyi hiçe sayacak davranışların içerisine girerse, sizden isteğim sokağa çıkın ve milletin iradesini siz savunun' demiştim. Ben böyle söyleyince gazetelerde, 'Bakan Yardımcısı gençleri sokağa davet etti' diye manşetler atıldı. Benim amacım milli iradeye sahip çıkılmasıydı. 15 Temmuz'da o gençler sokaklara çıkarak milli iradeye sahip çıktılar.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne başladım. Orada faaliyet gösteren bugün 'FETÖ' dediğimiz, o dönemki adıyla cemaatle ilk defa tanıştım. Bunlar (FETÖ'cüler) içeride konuşurken olumsuzlukları hep bize anlatıyorlardı. Etkinliklere giderken hiçbirisi yanımızda olmazdı. Biz, onları tanımlarken, 'siz Amerikancı bir İslam oluşturmaya çalışıyorsunuz, sömürgeci bir yaklaşım içerisindesiniz' dedik. Biz, bu gruplarla o tarihlerden beri sürekli bir savaş içerisindeydik, birbirimizi sevmezdik.

Ben, FETÖ'nün 28 Şubat iradesinin içerisinde olduğunu iddia ediyorum. Çünkü 28 Şubat'ta ne bir okulları kapatıldı, ne de bir mensubu bulunduğu pozisyonda mağdur edildi.

Bir konuyu özellikle belirtmek istiyorum; Bize, 'siz ne cesaretle bunu yapıyorsunuz, 45 gün sonra sırtınızı dayadığınız o "uzun" (Cumhurbaşkanı Erdoğan) olmayacak, 45 gün sonra hapiste olacak' şeklinde açıkça söylediler. Sonradan ortaya çıktı ki 45 gün sonra 17-25 Aralık oldu.

Türkiye, gerçekten 15 Temmuz'da çok büyük bir badire atlattı. Yeniden bu tür saldırılarla, ihanetlerle karşı karşıya kalmamamız için orada yaşadıklarımızın bütün açıklığıyla bilinmesi gerekiyor.

Önümüzdeki hafta Temel Eğitim Yönetmeliğimiz değişiyor. Orada da çok ciddi değişikliklerimiz olacak.

Okul devamsızlıkları veya sınıf tekrarı, öğrenci kardeşlerimiz için müjde olarak tanımlanmayabilir ama öğretmen arkadaşlarımız için, velilerimiz için müjde olarak algılanabilir. Beklentileri karşılayabilecek bir düzenek oluşturmaya çalışıyoruz.