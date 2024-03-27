Bakan Tekin: Biz bu ülkenin geleceğine hizmet etmek istiyoruz

Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, sıraya girerek yemeğini aldıktan sonra iftarını yaptı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, öğrencilik yıllarında yemekhane kuyruğunda beklediği günleri hatırladığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Tekin, "Öğle yemeğinde kuyruk fakültenin dışından başlardı. Burada çok şükür kısa bir kuyrukta yemeğimizi aldık. Dolayısıyla emeğini geçenlere teşekkür etmek lazım." dedi.

Üniversitede okurken kaldığı yurttan bahseden Tekin, şunları kaydetti:

"Odaya bir gittik 16 kişilik, banyo yok, ortak bir hamamda banyo yapıyoruz. Yıllar sonra hasbelkader Gençlik ve Spor Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak çalışırken Kredi Yurtlar Kurumunun standartlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi yurtlarımız, yemekhaneleri gerçekten güzel. Şunun altını çizmek lazım. Biz bu ülkenin geleceğine hizmet etmek istiyoruz. Biz bu ülkenin geleceğini sahiplenecek, bizden bu mirası devralacak çocuklara ve gençlere hizmet etmek istiyoruz. Onlar her şeyin en iyisine layık. Burada şartları gördük, baktık. Çocuklardan, gençlerden bir istekleri ve talepleri olup olmadığını öğrendik. Daha da iyileştirmek için çaba sarf edeceğiz."

Bakan Tekin, iftarını yaptıktan sonra üniversite öğrencileriyle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çekildi.