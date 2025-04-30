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Bakan Tekin canlı yayında açıkladı! Yaz tatili Kurban Bayramı ile birleşecek mi?

Yaz tatili ile Kurban Bayramı tatillerinin birleştirileceği iddiaları hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda' dedi.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Bakan Tekin canlı yayında açıkladı! Yaz tatili Kurban Bayramı ile birleşecek mi?
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yaz tatilinin öne çekilmesinin gündemde olmadığını söyledi.

Bakan Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok.

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