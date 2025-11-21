Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı.

Uzun süre üniversitelerde anayasa hukuku dersi verdiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Hukuk devletinde yaşıyoruz. Benim için bir sivil toplum örgütünün, İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası veya Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne akredite olmuş olması ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bir vakıf olması yeterlidir. Hukuken bir protokol imzalayabilmem için karşımda gerçek ya da tüzel kişi olmak durumunda. 'Cemaat ya da tarikat' diye bir tüzel kişilik var mı? Protokol yaptığımız yapıları 'cemaat ya da tarikat' olarak tanımlamak, sizin kendi ideolojik kodlamanız. O sizin takdirinizdir. Ben hukuk devleti sınırları içerisinde, ilgili kamu kurumlarının sivil toplum olarak tanımladığı, aksine hiçbir belgenin olmadığı bir durumun içerisinde olmam.

Eğer Vakıflar Genel Müdürlüğü bir vakfı kapatırsa protokolümüz varsa iptal ederiz. 'Cemaat ve tarikatlara kaynak aktardınız' diyorlar. Bir tane vakıf, dernek gösterin, eğer protokolümüzü iptal etmezsek, ben de bir şey bilmiyorum. Biz hiçbir sivil toplum örgütüne, Milli Eğitim Bakanlığının ya da kamunun bütçesinden zerre miktar kaynak ayıracak bir protokol yapmayız. Sivil toplum örgütleri arasında da bize yakın, bize uzak ayrımı yapmayız. Hukuk devletinin formasyonu içerisinde davranıyorum. Soru sormak istiyorum. 1990 yılında Gülbahar Hatun okullarını kim açtı? Hangi cemaatin mensupları idi?"

Tekin, "diplomada sahtecilikle" ilgili eleştirilere de değinerek, "Bu konudaki her olayın arkasındayız, soruşturmamızı açtık, gereğini yapıyoruz. Ben de bir soru soracağım. 15 milyon İstanbullunun kişisel verilerini siyasi çıkar uğruna satan bir kişi için neden bir şey demiyorsunuz?" ifadesini kullandı.

BAKAN TEKİN İMAMOĞLU VE AİLESİNİN FETÖ BAĞLANTILARINI İŞARET ETTİ

Bilindiği gibi; Türkiye'nin ilk FETÖ okulunun Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş yaptığı dönemde, ailesinin şirketi tarafından kurulduğu ortaya çıkmıştı. Belgelere göre; Gülbahar Hatun Koleji'nin kurucuları arasında baba Hasan İmamoğlu'nun başında olduğu İmamoğlu Eğitim AŞ (İMAŞ) bulunuyordu.

