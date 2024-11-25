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Güncel

Bakan Tekin CHP'nin algı operasyonunu çürüttü: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor

“Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı belediyelerin kreş açmasını engelleyen genelge yayınladı” algısı yalan çıktı. Katıldığı canlı yayında CHP'li belediyelerin 'MEB kreşleri kapatıyor' iftirasına ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor.' ifadelerini kullandı.

25 Kasım 2024 Pazartesi 14:45 - Güncelleme:
Bakan Tekin CHP'nin algı operasyonunu çürüttü: Özel ve İmamoğlu alenen yalan söylüyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AHaber yayınına konuk oldu.

Bakan Tekin, "İBB'nin "kreşler kapatılıyor" iddiasına yönelik yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil" dedi.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

ÖZEL VE İMAMOĞLU ALENEN YALAN SÖYLÜYOR

Belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Neden 36 ay altında bakım adı altında hizmet veren kreşler bizim sorumluluğumuz dışındadır. Yani biz herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, açın, şu kriterlere uygun kreş açın deme yetkimiz yok. Bunu ya bilmiyorlar ya biliyorlar ve toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Dolayısıyla bizim kreşlerle ilgili bir yazımız yok. O yazı anaokulu ve anasınıflarıyla alakalıdır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor.

BELEDİYELER ANAOKULU VE ANASINIFI AÇAMAZ

Özgür Özel CHP içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz. AYM kararı ile 2017'den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. CHP dediği gibi yaparak okulları bize devretsin o zaman.

İMAMOĞLU HUKUK DEVLETİ NE BİLMİYOR

Bunların eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi mümkün değil, kapatılması gerekir. İmamoğlu hukuk devleti ne bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar.

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