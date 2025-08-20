Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailesine takdim etti

Bakan Tekin, kentteki programı kapsamında, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar'ın ailesini ziyaret etti. Tekin, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu takdim etti.

Tekin, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Muharip Gaziler Derneği'ndeki programda ise Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu.

Kentteki programı kapsamında Tuz Pazarı Caddesi'nde esnafla buluşan Tekin, burada çocuklara da çanta dağıttı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda partililerle sohbet eden Tekin, emekli öğretmen Hacer Genç ile Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği ve Cem Evini de ziyaret etti.

Bakan Tekin'e Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de eşlik etti.

