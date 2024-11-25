Bakan Tekin duyurdu: Yasal metni paylaşmak üzere hazırlıkların içerisindeyiz

Netflix, Habitat Derneği ve TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi işbirliğiyle, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Geleceğin Ekranı Zirvesi", TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Bakan Tekin, konuşmasına, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla da değerlendirmede bulunan Tekin, şiddetin farklı türlerde kendini gösterdiğini söyledi.

Tekin, "Dijital mecralardaki şiddetten tutun, uluslararası mecralardaki şiddete kadar bir yılı aşkın süredir Filistin, Gazze'de devam eden soykırım meselesine varan şiddetle karşı karşıyayız. Şiddetin her türlüsünü altını kalın çizgilerle çizerek kınıyoruz ama bizim kınamamız yetmiyor. Şiddetle mücadelenin ana aktörleri medya bugün burada. Kadına yönelik şiddet konusunda hassasiyetimizi artıracak işler, yapımlar yapmalarını istiyoruz. Yaşadığımız çağa yakışmayan bir şiddet türü. Hep beraber kadına yönelik şiddeti de sonlandırmış oluruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olmadan geleceğin ekranının olamayacağını vurgulayan Tekin, "Türkiye'de şu anda 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ve yaklaşık olarak sadece okul bazlı değil, kurum bazlı olarak 100 binin üzerinde fiziki yapı anlamında kurumumuz var. Bu devasa bir yapı. Bizimle bu konuda işbirliği yapan herkese kapılarımızı açmak isteriz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın bu zirveden bağımsız olarak dijital okuryazarlık ve ebeveyn okuryazarlığı projelerini yaptığını aktaran Tekin, eski Bakan Nabi Avcı'nın medya okuryazarlığını 2013'te ilk başlatan kişi olduğunu anımsattı.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitimde ve okul öncesi eğitim kurumlarında müfredatı yenilediklerini kaydederek, dijital okuryazarlığın da bütün programların içerisine yedirdikleri başlıklardan olduğunu bildirdi.

Bakan Tekin, "Dijital alanda çocuklarımızın yetkinliklerinin artırılmasını, sadece bir ders bazında değil, bütün hayat becerileri anlamında kazanmasını istiyoruz. Maarif Modeli'nin önemli kazanımlarından biri bu. Çocuklarımıza teorik kazanımları yanında hayat becerileri verecek bir başlık oluşturduk." bilgisini paylaştı.

- "AİLELER İÇİN 7-8 DAKİKALIK DİZİNİN YER ALDIĞI VELİVİZYON PLATFORMU HAYATA GEÇİRİLDİ"

2024-2025 eğitim öğretim yılını 3 konu başlığına ayırdıklarını anlatan Tekin, bunlardan birinin, ailelerin eğitim öğretim süreçlerine daha proaktif biçimde dahil edildikleri süreci başlatmak olduğunu dile getirdi.

Tekin, "Okulların açıldığı ilk haftayı, okula yeni başlayan çocuklarımızın aileleriyle birlikte adapte olacakları bir organizasyonla başlattık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürüttük. Bunu gelenekselleştirmek istiyoruz ve o haftayı 'Okula Başlama Bayramına' dönüştürmek istiyoruz. RTÜK ve Netflix yetkilileri burada, bu konularda bize verecekleri destekler bizi mutlu edecektir." açıklamasında bulundu.

Aileler için 7-8 dakikalık dizinin yer aldığı Velivizyon platformunu da hayata geçirdiklerini ifade eden Tekin, öğrenciler ve aileleri için yaptıkları çalışmaları anımsattı.

Yusuf Tekin, ailelere ve çocuklara ilişkin süreçlerin, sağlıklı yürüyebilmesi için yasal düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiğine işaret ederek, "Dijital medyanın sağlıklı kullanımı için, korunmaya muhtaç tüm kesimlerin korunabileceği bir yasal metni, ilgili kamu otoriteleri ile paylaşmak üzere hazırlıkların içerisindeyiz. Bütün bu etkinliklerin sağlıklı sonuçlara erişebilmesi ve başarılı olabilmesi, Netflix gibi platformların, toplumlar tarafından benimsenebilmesi için kuşkusuz kültür unsurlarına saygı göstermesiyle mümkün olacaktır." sözlerini sarf etti.

- "KADINA YÖNELİK ŞİDDETTEN ARINDIRILMIŞ BİR EKRAN ARZU EDİYORUZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 yıldır gerçekleştirilen zirve kapsamında, ebeveynler ve öğretmenlerle buluşmaların devam ettiğini hatırlattı.

Şahin, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle programlar ve farkındalık çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Ebubekir Şahin, "Medyamıza seslenmek istiyorum. Kadına yönelik şiddetten ve her türlü şiddetten arındırılmış, hayvan haklarının gözetildiği bir ekranın olmasını arzu ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ile her zaman mutlulukla işbirliği yaptıklarının ve medya okuryazarlığı konusunda çalıştıklarının altını çizen Şahin, "Biz içerikleri ne kadar oluşturursak oluşturalım, ne kadar sert tedbirler alırsak alalım, dijital medya okur yazarlığını yaygınlaştırmadığımızda bu tedbirlerin karşılığının olmadığını gördük. Bir anne baba, ekran karşısında kaç saat geçireceğini bilmiyorsa, ekranda çocuklarına ne izletmesi gerektiğini bilmiyor ve kurgu ile gerçeği ayırt edemiyorsa, siz ne kadar yasaklarsanız yasaklayın bunun başarıya ulaşma şansı olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkan Vekili Berat Kuzu, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Posos Devrani de konuşma yaptı.