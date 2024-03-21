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Bakan Tekin: En güzel geleceği eğitimle ve birlikte inşa edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde açılması planlanan Esenyurt'taki lise kampüsü inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Tekin, 'Bu dev kampüsün, bilgi ve değerlerle donanacak Esenyurtlu evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. En güzel geleceği eğitimle ve birlikte inşa edeceğiz.' dedi.

AA21 Mart 2024 Perşembe 18:06 - Güncelleme:
Bakan Tekin: En güzel geleceği eğitimle ve birlikte inşa edeceğiz
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan ve yapımı devam eden Esenyurt Lise Eğitim Kampüsü inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Tekin, kampüste 5 Anadolu lisesi, fen lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, kız öğrenci yurdu, erkek öğrenci yurdu, bilim ve sanat merkezi, planetaryum, konferans salonu, amfi tiyatro, açık ve kapalı spor salonları, kütüphaneler, ibadethaneler ve atölyelerin yer alacağını kaydetti.

Bakan Tekin, "Bu dev kampüsün, bilgi ve değerlerle donanacak Esenyurtlu evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. En güzel geleceği eğitimle ve birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KABA İNŞAATININ YÜZDE 91'İ TAMAMLANDI

Esenyurt'ta ülkenin en büyük lise kampüsünün tüm bloklarının kaba inşaatının yüzde 91'i tamamlandı.

Yaz aylarında doğal gaz ve yerleşim öncesi son testlerin yapılmasının ardından kampüsün tüm bloklarında 2024-2025 döneminde eğitim öğretime başlanması hedefleniyor.

Taşınması ve açılması planlanan okulların sayısına göre, Esenyurt Lise Eğitim Kampüsü'nde 12 bin 648 öğrencinin eğitim alması ve 473 öğretmenin görev yapması planlanıyor.

Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerden kampüse taşınacak liselerin yerine açılacak yeni ilkokul ve ortaokulların, bölgenin derslik ihtiyacının karşılanmasına, sınıf mevcutlarının daha da azalmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

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