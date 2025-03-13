Tekin, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzincan'da, valilik çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü Milli Eğitim Bakanlığı döneminde sık sık il ziyaretleri yaptığını, illerde de çok kapsamlı bir şekilde eğitim ve öğretim durumlarını ele alan toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fiziki, teknik donanım ve insan kaynağı açısından illerde durum değerlendirmesi yaptıklarını, bu kapsamda bugün Erzincan'da bulunduklarını dile getiren Tekin, "Bir okulumuzda öğrenci ve öğretmen arkadaşlarla sohbet ettik. Sonra ardından valiliğimize gelerek burada değerlendirme toplantımızı yaptık. Bugün henüz üniversitede lisans öğrencisiyken çok acı bir haber duymuştuk. Bir ramazan akşamı iftar ile teravih arasında 13 Mart 1992'de Erzincan'daki dostlarımızın bir felaket ile karşı karşıya kaldıklarını, deprem haberini duymuştuk. Bu vesileyle 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden dostlarımız, yine 1992 Erzincan depreminde ve bütün felaketlerde kaybettiğimiz dostlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanları cennet olur." ifadesini kullandı.

"YAPI STOKUMUZUN TAMAMI GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ DURUMDA"

Bina stoklarını ve okulları tepeden tırnağa yenilediklerini anlatan Tekin, "Bu anlamda iki şey yaptık mevcut bina stokumuzu elden geçirdik. Bunlardan bir kısmı depreme dayanıklı olmadıkları için veya ömürlerini tamamladıkları için yıkılıp yeniden yapılan dersliklerimiz oldu. Bir de hiç olmayan, yeni yaptığımız dersliklerimiz var. Bu kapsamda baktığımızda Erzincan'daki fiziki altyapı itibarıyla şu anda halihazırda kullanmakta olduğumuz yapı stokumuzun tamamı gözden geçirilmiş durumda. Depreme dayanıklılık açısından gerekli testler yapılmış ve bu anlamda sorunsuz bir ilimiz çok şükür. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Bugün burada başka bir süreci başlattıklarını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Biz, geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren, öğrencilerimizin gerek dijital bağımlılıkları açısından gerekse hareketsizlikleri açısından okullarımızda geleneksel oyunların okul bahçesinde tekrar oynanması için bir süreç başlatmıştık. Okul bahçelerimizi, geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı alanlara dönüştürmek için bir süreç başlatmıştık. Bu vesile ile çocuklarımızın gündelik hayattaki aktivitelerinin oranını artırmak için bir çaba başlatmıştık. İşte cep telefonlarının yasaklanması, okul içerisinde kullanılmamasından tutun okul bahçelerinde bu şekilde dizayn edilmesine kadar bütün çabalarımız bu yöndeydi. Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımızla koordineli bir biçimde uygun olan okullarımızın bahçelerinde spor salonlarındaki eksikliklerin giderilmesini sağladık. Yani fiziki altyapı ihtiyaçlarımızı giderdik. Artık bu tür ihtiyaçları da giderecek bir süreci başlatalım dedik."

Erzincan Valiliği ile milletvekillerinin "Bu işin uygulamasını Erzincan'dan başlatalım" ısrarları neticesinde yeni projeyi Erzincan'dan başlatacaklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz uygun okulları burada tespit edecek biz de spor salonları ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Çocuklarımızın karda, kışta, yağmurda burada oyun oynayacakları, spor yapabilecekleri, sportif aktiviteleri yapabilecekleri alanları ve belki bu spor salonlarını aynı zamanda çok amaçlı olarak dizayn edebilecekleri bir projenin, okul bahçelerinde yapılmasını sağlarsak, diğer sanatsal etkinlikleri de yapabilecekleri alanlar olur. İnşallah biz bu eksiklikleri giderecek projenin başlangıç noktası olan bugün itibarıyla Erzincan'da Valiliğimiz ve milli eğitim müdürümüzün tespitleri ile bu süreci buradan başlatmış olacağız."

Bakan Tekin daha sonra valilik, belediye başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti.

Kentin Dörtyol mevkisine gelen Tekin, burada "İftara 5 kala programına" eşlik ederek vatandaşlara iftarlık dağıttı.