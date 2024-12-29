Bakan Tekin ile Bilal Erdoğan, Genç Türkiye Forumu'na konuk oldu

İstanbul Erkek Lisesi'nde, "Gençlerin Eğitim Politikaları Algısı" başlığıyla gerçekleştirilen ve konuya ilgi duyan, bu anlamda bilgisi olan 18-30 yaşlarındaki gençlerin de katıldığı forumda, eğitim politikalarına dair algılar ve çözüm önerileri tartışıldı.

"Sorun tespiti", "Analiz" ve "Çözüm Önerileri" başlıkları altında üç ana oturumdan oluşan çalıştayda, katılımcılara eşit söz hakkı verilerek görüşleri dinlenildi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, forumun sona ermesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tekin, "Bu tür konularla ilgili olarak derinlemesine araştırma yapan, sahada emek sarf eden ve bu araştırmanın sonuçlarını raporlaştırıp, bu raporlar üzerinde fikir beyan eden insan sayısı maalesef çok az." ifadesini kullandı.

Herkesin gelenekselleşmiş ezberler üzerinden yorum yaptığını vurgulayan Tekin, şöyle dedi:

"Ezbere bilgiler üzerinden analizler yapıyor, okullarımızı, eğitim sistemimizi, öğretmenlerimizi eleştiriyorlar. Burada şunu gördüm; Bilimsel araştırma metodolojisine uygun bir biçimde sahada çok kapsamlı bir evren içinde araştırma yapılıyor. Sonra araştırmanın ham sonuçları üzerinden burada forum kapsamındaki arkadaşlarımız, bir gün boyunca emek sarf etmişler ve raporlaştırmadan önce de kafalarına takılan, açıklama istedikleri konularla ilgili bize sorular yönelttiler. Biz de cevap verdik. Gayet verimli, güzel bir ortamdı."

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da 10'uncusu geçekleştirilen Genç Türkiye Forumu'na Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katıldığını söyledi.

Gençlerin gündeminde olan meselelerin uzmanlar eşliğinde bir gün boyunca çalıştaylarda ele alındığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençleri, öncesinde uyguladığımız konuyla ilgili anketlerin sonuçları üzerinden konuşturduk. Gençler masalarda eğitimle ilgili başlıkları müzakere ederken, moderatör eşliğinde, eğitim uzmanı olan birinin eşliğinde konuları konuştular. Hem akranlarıyla hem de eğitim alanında çalışan uzmanlarla bu gündemleri değerlendirdikleri zaman gençlerin bu konularla ilgili kanaatlerinin ayakları daha yere basan bir şekilde oluştuğunu gördük. Sonunda da her masa bir sorusunu Sayın Bakanımıza takdim etti. Masalardaki çalışmaların özetleri de Sayın Bakanımıza ve eğitim alanındaki karar vericilere takdim edilecek."

Bilal Erdoğan, gençlerin meselelerle ilgili kanaatlerinin daha sağlam temeller üzerinde şekillenmesinin önemine inandığını dile getirerek, "Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun bu Genç Türkiye Forumu çalışması tam da bunu yapmaya çalışıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bunun çıktıları, sonuçları Türkiye'de eğitimle ilgili tartışmalara daha olumlu katkı sağlayacaktır." diye konuştu.