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Bakan Tekin, İstanbul'da bir okulda öğretmene yönelik saldırıyı kınadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulda öğretmene yönelik fiziki saldırıyı kınadı.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Bakan Tekin, İstanbul'da bir okulda öğretmene yönelik saldırıyı kınadı
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyı kınıyor, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını eğitim ailesi olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerinde çalıştığımız ÖMK (Öğretmenlik Meslek Kanunu) ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atmaya devam ederek adaletin tecelli etmesi ve şiddetin son bulması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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