Bakan Tekin Mersin'de öğrencisi tarafından vurulan okul müdürü ile görüştü

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan iyi geçen ameliyat sonrası servise alınan okul müdürünü Vali Atilla Toros ziyaret etti, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'de telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay, 22 Aralık'ta sabah saat: 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çocuğu okulda gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken baba Y.K. de (55) Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Baba ve oğlunun savcılıkta ifadesi alınmasının ardından tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAKAN TEKİN, OKUL MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞTÜ

Okul Müdürü Kara, ise karaciğerinde parçalanma nedeniyle sevk edildiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında 2 gün yoğun bakım servisinde gözlemde tutulan Kara, hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı. Mersin Valisi Atilla Toros ise servise alınan Kara'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Toros ziyarette, Kara'ya Anamur ve Mersin'de görevini en iyi yapan okul müdürlerinden biri olduğunu, çok emek verdiğini bildiğini ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Vali Toros, Kara'yı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştürdü. Bakan Tekin'in geçmiş olsun dileklerini ilettiği okul müdürü Kara, kendisiyle inanılmaz ilgilenildiğini belirterek," Aramanız moral ve güç verdi" ifadelerini kullandı.