Bakan Tekin: Milli Eğitim'in temelinde millet olma bilinci var

Bakan Tekin, Büyük Çamlıca Camisi'nin konferans salonunda düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan Etkinlikleri" Ödül Töreni'ndeki konuşmasında, ramazan etkinliklerine katılarak bu ayın değerlerine sahip çıkılmasından ve bu kapsamda okullarda birçok etkinlik gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müslüman inancına göre, samimiyetle ve halisane yapılan işlerin bereketlendirildiğini dile getiren Tekin, "Cenabıallah yaptığımız işleri bereketlendirsin, diye dua ederiz. Bunun başlangıç paradigması samimiyetle yapmış olmak. Biz halisane bir biçimde yola çıktık. Dedik ki Milli Eğitim Bakanlığının asli işi çocuklara millet olma bilincini kazandıracak, dünyada zulmün olmadığı, insan haklarının, barışın egemen olduğu bir düzeni hep beraber inşa edecek bir değer silsilesiyle çocuklarımızı yetiştirebilir miyiz? Milli eğitimin ana işlevi budur, diye yola çıktık." diye konuştu.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla programları değiştirirken çok hassas davrandıklarını ve milli şuur, millet olma şuuru, vatanseverlik gibi kavramları odağa aldıklarını söyledi.

Türk devlet geleneğinin binlerce yıllık olduğunu ve bu geleneğin odağında adaletin bulunduğunu aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Biz dünyaya adaleti tesis etmek için mücadele eden bir devlet geleneğine sahibiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle bunları yapmaya çalıştık, bir taraftan. Adalet, barış, insan hakları ve millet olma bilincimizle ilgili etkinlikler yaptık. Mesela İsrail'in Gazze işgali başladığında okullarımızda, daha Türkiye'de hiçbir hassasiyeti oluşmamışken bir dakikalık saygı duruşuyla başladık. Ardından ertesi yıl okullarımızı Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması temasıyla başlattık. Burada yaptığımız şeyle dünyada barışı, adaleti, insan haklarını arzu ediyoruz. Sonra mesela bahar yarıyılını bayrak sevgisiyle başlattık."

"Bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı" diyen Tekin, bunu sağlamak için önemli zamanların kullanılması gerektiğini, bunlardan birinin de ramazan ayı olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, "Ramazan ayında dedik ki merhamet, adalet, paylaşma, iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi kavramları, ki bunların hepsi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana kavramları, çocuklarımıza kazandıracak etkinlikler yapalım. Ama bunu yaparken 'Bir isteğe bağlı yapacağız, mahremiyete saygı göstereceğiz.' dedik." ifadelerini kullandı.

Böyle bir planlamanın yapılmasından dolayı bazı taraflarca eleştirildiklerini anlatan Tekin, "Şimdi böyle bir tablodan sonra sizin ramazan ayı boyunca öğretmenlerinizle, ailelerinizle beraber yaptığınız etkinlikler benim açımdan çok daha büyük anlam taşıyor. O yüzden bu sürece destek olan öğretmenlerimize, ailelerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun". şeklinde konuştu.

Tekin, Türkiye'de bütün sivil toplum örgütlerinin sürecin içerisinde bulunmasını özellikle arzu ettiğini dile getirdi.

Sivil toplum ve meslek örgütleri, ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği yaptıklarını aktaran Tekin, bu süreçte destek veren Eğitime Destek Platformu yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, ramazan kapsamında yapılan etkinliklerde dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Programa Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan, bazı ilçelerden milli eğitim müdürleri ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.