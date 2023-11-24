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Bakan Tekin: 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefine azim ve kararlılıkla ilerliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

AA24 Kasım 2023 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Bakan Tekin: 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefine azim ve kararlılıkla ilerliyoruz
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Bakan Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 95. yıl dönümünde yurdumuzun dört bir yanından gelen, geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizle birlikte huzurunuzdayız.

En onurlu mesleğin mensupları olarak Cumhuriyet'imizin ideallerine ulaşmak için şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde, her bir evladımızı istikbalimizin birer meşalesi telakki ederek çalışmaktayız. Cumhuriyet'imizin 100. yılını idrak ettiğimiz ve Türkiye Yüzyılı idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte, bizlere verdiğiniz 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefine azim ve kararlılıkla ilerlemekteyiz. Yarınlarımızın mimarı öğretmenlerimiz, köklü tarihimizden aldığı güçle, sizin çizdiğiniz yolda evlatlarımızı vatan, millet ve Cumhuriyet sevgisiyle yetiştirmeye, ilmin ve irfanın rehberliğinde aydınlatmaya devam edeceklerdir. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Tekin, daha sonra beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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