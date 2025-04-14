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Proje okullarında atama tartışması! Bakan Tekin: 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okulunda öğretmen ataması iddiasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, '38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadı. Bu ülkenin altındaki her okul öğretmenlerimiziz çalışması açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?' dedi.

14 Nisan 2025 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
Proje okullarında atama tartışması! Bakan Tekin: 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okulunda öğretmen ataması iddiasına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik.

"YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİNİ ERKEN BAŞLATTIK"

Bu okullarımızda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından yani çalıştıkları proje okullarda görev süreleri bittikten sonra arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık.

"38 BİN ARKADAŞIMIZIN GÖREV SÜRESİ DOLDU"

38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadı. Bu ülkenin altındaki her okul öğretmenlerimiziz çalışması açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?

"KİMDEN NEYİ ELE GEÇİRİYORUZ, BİZ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'YIZ"

Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız. Siyasetçilere duyarlı, ahlaki davranmalarını davet ediyorum. Kendi siyasi çıkarlarını, manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler.

"ÖĞRETMENLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türkiye genelinde 20 civarı okulumuzda bu olaylar oldu. Bunların büyük çoğunluğu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından değil mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum.

"DİĞER ÖĞRETMENLERİMİZİN ÇALIŞMAYA İHTİYACI YOK MU?"

40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşımız var. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okulda çalışmaya hakkı yok mu? Başka bir ülkeden öğretmen getirmiyoruz bu sistemin içerisinde performanslarıyla ön plana çıkmış öğretmen arkadaşlarımızı getiriyoruz.

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