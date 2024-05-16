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Güncel

Bakan Tekin, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Bakan Tekin, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleriyle buluştu.

Okulda özel öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, öğrencilerle etkinliklere katıldı, sohbet etti ve isteklerini sordu. Okulların atölyelerini de gezen Tekin, daha sonra da öğretmenlerle bir araya geldi, önerilerini aldı.

Bakan Tekin, öğrencilerin velileriyle de görüşerek taleplerini dinledi.

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