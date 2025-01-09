Bakan Tekin Pakistan'da Badşahi Cami'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın önemli şehirlerinden biri olan Lahor'da bulunan Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'i kabri başında dualarla andık" dedi.

��Pakistan/ Lahor



Pakistan'ın önemli şehirlerinden biri olan Lahor'da bulunan Badşahi Cami'ni ziyaret ettik, Pakistan'ın millî şairi Muhammed İkbal'i kabri başında dualarla andık.



Büyük düşünür ve şair Muhammed İkbâl'in mücadeleyle geçen hayatı, düşünceleri ve ilmî görüşleri... pic.twitter.com/zVQjD28N1l — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) January 9, 2025

Tekin ayrıca, "Büyük düşünür ve şair Muhammed İkbâl'in mücadeleyle geçen hayatı, düşünceleri ve ilmî görüşleri farklı coğrafyalarda yaşayıp aynı düşünceleri paylaşan büyük kitlelerin tercümanı olmuştur. Bu vesileyle Muhammed İkbal'i rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.