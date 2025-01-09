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Bakan Tekin Pakistan'da Badşahi Cami'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Pakistan'da Badşahi Cami'ni ziyaret etti.

DHA9 Ocak 2025 Perşembe 16:46 - Güncelleme:
Bakan Tekin Pakistan'da Badşahi Cami'ni ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın önemli şehirlerinden biri olan Lahor'da bulunan Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'i kabri başında dualarla andık" dedi.

Tekin ayrıca, "Büyük düşünür ve şair Muhammed İkbâl'in mücadeleyle geçen hayatı, düşünceleri ve ilmî görüşleri farklı coğrafyalarda yaşayıp aynı düşünceleri paylaşan büyük kitlelerin tercümanı olmuştur. Bu vesileyle Muhammed İkbal'i rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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