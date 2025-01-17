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Bakan Tekin, 'Rafadan Tayfa' filmini izledi: Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlikte çocuklarla 'Rafadan Tayfa' filmini izledi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 19:53 - Güncelleme:
Bakan Tekin, 'Rafadan Tayfa' filmini izledi: Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız
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Bakan Tekin, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile katıldı.

Sinema salonu bölümünde ''Rafadan Tayfa'' filminin maskotları ve çocuklar tarafından alkışlarla karşılanan Tekin, çocukların fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı.

Tekin, film gösteriminden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 18 milyon genç ve çocuğun kısa bir tatile girdiklerini söyledi.

Çocukların vesilesiyle bugün sinemaya geldiklerini belirten Tekin, "Yaklaşık iki yıldır sinemaya da gidemiyorduk. Onlara bugün tatil döneminde ne yapacaklarını tavsiye ederken, 'Dinlendirecek şeyler yapın, mesela sinemaya gidin.' dedik. Bugün biz de böyle bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

Tekin, ''Rafadan Tayfa'' gibi temiz içerikte sinema filmi bulmanın zor olduğunu kaydederek, film dolayısıyla TRT'ye ve filmde emeği geçenlere teşekkür etti.

"BİR TEK TAVSİYEM VAR"

Çocuklara tatil için tavsiyede bulunan Tekin, şunları söyledi:

"Bir tek tavsiyem var; mümkün olduğunca dijital bağımlılıktan, teknoloji bağımlılığından uzak olsunlar. Onun dışında geçirecekleri her türlü etkinlik, her türlü güzel vakit, onlara tatil gibi tatil yaşatmış olacaktır. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Çocuklarımızın hem akademik başarılarını hem sağlıklarını etkileyen bir tehdit. Bahsettiğimiz şey dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı. Biraz da o konularda dikkatli olurlarsa çok mutlu oluruz."

Daha sonra sinema salonuna giren Tekin, patlamış mısır ve meyve suyu ikramında bulunulan çocuklarla filmi izledi.

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