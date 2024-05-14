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Bakan Tekin tarih verdi: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek.' dedi.

14 Mayıs 2024 Salı 18:33 - Güncelleme:
Bakan Tekin tarih verdi: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geliyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e geleceğini açıkladı.

Son şekli verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

TEKLİFTE 4 MADDE YER ALIYOR

Bakanlık bürokratları düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

CEZALARIN YARI ORANDA ARTIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

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