Bakan Tekin: Türkiye hayali için müfredatımızı revize ettik

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Kütahya'da bir dizi toplantılara katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, huzurlu ve barış içinde bir Türkiye hayali için müfredatı revize ettiklerini ifade etti.

AK Partinin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı basın toplantısında "Türkiye Yüzyılı" ve "Terörsüz Türkiye" adımı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"Ana gündemimiz, "Terörsüz Türkiye" adımıdır"

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Bakan Tekin, "10 milletvekilimiz ve genel merkez yetkililerimiz ile birlikte Kütahya'da sahada gözlemler yapacağız hem vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Sorun ve problemleri gerekli mercilere ulaştıracağız. Ana gündemimiz, "Terörsüz Türkiye" adımıdır. Sahada elde ettiğimiz gözlemleri karar vericilerle paylaşacağız" dedi.

"MÜFREDATIMIZI ŞEKİLLENDİRDİK"

"Türkiye Yüzyılı" çerçevesinde yeni eğitim öğretim döneminde müfredata alınmasıyla ilgili bilgiler veren Tekin, " Huzurlu ve barış içinde bir Türkiye hayali için müfredatımızı revize ettik. Toplumsal beklentilerimizi bu parametreler ışığında şekillendirmiştik. Maarif modeliyle bu anlamda barışı, insan haklarını, demokrasiyi müfredatımızda başlıca bilgiler olarak tanımladık. Aile Yılı ile ilgili tüm 81 il valiliğimize bir genelge gönderdik" ifadelerine yer verdi.