İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8943
  • EURO
    47,8241
  • ALTIN
    4394.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Tekin: Türkiye hayali için müfredatımızı revize ettik
Güncel

Bakan Tekin: Türkiye hayali için müfredatımızı revize ettik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kütahya'daki 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında yaptığı açıklamada, daha huzurlu ve barış içinde bir Türkiye için müfredatın yenilendiğini belirtti.

IHA19 Ağustos 2025 Salı 13:53 - Güncelleme:
Bakan Tekin: Türkiye hayali için müfredatımızı revize ettik
ABONE OL

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Kütahya'da bir dizi toplantılara katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, huzurlu ve barış içinde bir Türkiye hayali için müfredatı revize ettiklerini ifade etti.

AK Partinin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı basın toplantısında "Türkiye Yüzyılı" ve "Terörsüz Türkiye" adımı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"Ana gündemimiz, "Terörsüz Türkiye" adımıdır"

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Bakan Tekin, "10 milletvekilimiz ve genel merkez yetkililerimiz ile birlikte Kütahya'da sahada gözlemler yapacağız hem vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Sorun ve problemleri gerekli mercilere ulaştıracağız. Ana gündemimiz, "Terörsüz Türkiye" adımıdır. Sahada elde ettiğimiz gözlemleri karar vericilerle paylaşacağız" dedi.

"MÜFREDATIMIZI ŞEKİLLENDİRDİK"

"Türkiye Yüzyılı" çerçevesinde yeni eğitim öğretim döneminde müfredata alınmasıyla ilgili bilgiler veren Tekin, " Huzurlu ve barış içinde bir Türkiye hayali için müfredatımızı revize ettik. Toplumsal beklentilerimizi bu parametreler ışığında şekillendirmiştik. Maarif modeliyle bu anlamda barışı, insan haklarını, demokrasiyi müfredatımızda başlıca bilgiler olarak tanımladık. Aile Yılı ile ilgili tüm 81 il valiliğimize bir genelge gönderdik" ifadelerine yer verdi.

  • Eğitim Bakanı
  • Müfredat Yenileme
  • Huzur ve Barış

ÖNERİLEN VİDEO

Osmaniye'de deprem izleri: Berker Apartmanı yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.