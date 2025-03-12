Bakan Tekin: Yepyeni bir müfredatla yola çıktık

Bakan Tekin, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı"na katıldı.

Burada konuşan Tekin, öğrenci, veli ve öğretmenlerle beraber çok güzel bir gün yaşadıklarını, bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü olduğunu belirtti.

Kurtuluş mücadelesinin üzerinden bir asır geçmesinin ardından bu mücadeleyi veren kişilerin bağımsızlığı gençlere emanet ettiğini aktaran Tekin, önlerindeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için gençlere bir emanet tevdi edeceklerini söyledi.

Bu emaneti sağlıklı taşıyabilmeleri için öğrencilerle yeni bir yolculuğa çıktıklarını dile getiren Tekin, "Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapabilecek birikimle yetişebilmeniz için yepyeni bir müfredatla yola çıktık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Bu ülkeye, ulusa ve millete bir daha İstiklal Marşı'nın yazılmasını gerektirecek koşullar ortaya çıkmasın diye, bu ülkenin gençleri ve çocukları bağımsızlığına, milli değerlerine, örfüne ve ahlakına sahip çıkabilsin diye yepyeni bir müfredatla yola çıktık. Onun da başlangıç noktasındayız." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ İVME KAZANARAK DEVAM EDECEK"

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar olarak görev yaptığı sırada en büyük hayallerinden birinin de Türkiye'de spor ve sanata yeteneği olan öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren yetenekleri doğrultusunda eğitim alabilmesi olduğunu belirtti.

Bu kapsamda eğitim öğretim yılında "tematik liseleri" hayata geçirdiklerini ifade eden Tekin, Ankara'daki müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesinden öğrencilerin bugün program kapsamında performans sergilediğini anlattı.

Tekin, "İnşallah bu anlamdaki çalışmalarımız, çabalarımız öğretmen arkadaşlarımızla, velilerimizle beraber çok daha ivme kazanarak devam edecek. Bu vesileyle bu yarışmaya katılan çocuklarımızı, gençlerimizi, çocuklarını ve evlatlarını bu yarışmaya katılmak üzere teşvik eden velilerimizi ve bu yarışmaları rekor bir katılımla gerçekleştiren öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Bakan Tekin, müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ile oyuncu Necati Şaşmaz, Bakanlıkça düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödüllerini takdim etti.

Program kapsamında 81 ilden gelen öğrencilerden oluşan koro müzik dinletisi sundu. Daha sonra öğrenciler tarafından "Korkmuyoruz" isimli tiyatro oyununun gösterimi yapıldı. Hacıoğulları ile Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro da tiyatro oyununun müziklerini seslendirdi.

Ayrıca programda "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması"nda birinci olan Ela Hatice Cepli de İstiklal Marşı'nı okudu.