''Bakan Tekin yorum yaparsa götüreceğim'' demişti: Tüm okul aynı salonda buluştu

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e sosyal medya üzerinden yayınladıkları video ile seslenen Ömer Çam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, aldıkları sinema bileti sözünü topluca yerine getirdi. 150'si hafız olmak üzere 650 öğrenci öğretmenleriyle birlikte 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) filmini izledi.

Hikaye, Ömer Çam İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sosyal medyada yayınladıkları video ile başladı. Gençlerin, "Yusuf Tekin Hoca bu videoya yorum yaparsa İlker Hoca bütün hafızları sinemaya götürecek" videosunda konuşan Müdür Yardımcısı İlker Meşe el yükselterek tüm okulu sinemaya götüreceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "İlker Hocamızı ve kıymetli öğrencilerimizi selamlıyorum. 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) filmini izleyecek olan hafızlarımızı ve tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye cevap verdi.

TÜM OKUL BİR SALONDA

Yaz tatilinin hemen öncesinde okul müdürü Müslim Kaban ve Müdür Yardımcısı İlker Meşe'nin organizasyonuyla tüm öğrenciler sabah saatlerinde servislerle sinemanın yolunu tuttu. 150 hafızlık öğrencisi ile birlikte toplam 650 öğrenci 11 Haziran 2026 Perşembe günü, İstanbul Anadolu yakasındaki Neomarin AVM içerisinde yer alan sinemada en kutlu mesaja kavuştu. Öğrenciler İslam'ın doğuşunu ve Peygamber Efendimizin hayatını anlatan 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) filmini izledi.

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADILAR

Okul Müdürü Müslüm Kaban, "Sayın Bakanımızın selamıyla başlattığımız sinema etkinliğimizi büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde gerçekleştirdik" dedi. 650 öğrencinin tamamıyla "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmini izleyerek unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirten Kaban, "Salonu dolduran çocuklarımızın heyecanı, gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki tebessüm bizlere bir kez daha doğru yolda olduğumuzu gösterdi. En büyük gayemiz; öğrencilerimizin mutlu, bilinçli ve değerleriyle güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZIN TEBÜSSÜMÜ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Hazırladıkları video ile çocukların sevinci ve okulun dinamizmi yanında imam hatip öğrencilerinin o güzel, samimi ve pozitif enerjisini herkese göstermek istediklerini kaydeden Kaban şunları aktardı: Videomuzun kısa sürede geniş kitlelere ulaşması ve büyük bir beğeniyle karşılanması bizleri son derece mutlu etti. Videomuza yaptığı kıymetli yorumla bizleri onurlandıran Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'e şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel etkinliğin hayata geçirilmesine katkı sunan ÖNDER'e teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm için çalışmaya, üretmeye ve güzel hatıralar biriktirmeye devam edeceğiz.

ÖMER ÇAM İMAM HATİP ORTAOKULU

Ömer Çam İmam Hatip Ortaokulu İstanbul Pendik'te örgün eğitim ile birlikte hafızlık projesi yürütülen bir proje okulu. Hafızlık proje sınıflarının yanısıra, İngilizce dil ağırlıklı proje sınıfları ve Arapça dil ağırlıklı proje sınıfları da mevcut. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 186 yeni kayıt için 1650 kayıt başvurusu alarak bölgenin en çok talep alan okullarından biri oldu. Okulda 150 hafızlık öğrencisiyle birlikte 650 öğrenci eğitim görüyor.