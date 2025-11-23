Bakan Tekin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Görünmez mimarlarsınız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yalnız olmadığı bir eğitim sistemini inşa etmenin temel vazifeleri olduğunu belirterek, "Hakkınız olan itibarı yükseltmek, çalışma şartlarınızı güçlendirmek, sınıflarınızı çağın imkanlarıyla buluşturmak için iştiyakla çalışıyoruz. Siz güvende, huzurlu ve güçlü oldukça, bu ülkenin çocukları da geleceğe güvenle yürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Türkiye'nin ufkuna dair kurdukları büyük hayalleri öğretmenlerin emeği, sabrı ve dirayetiyle gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizen Tekin, onların mesleki onurunun, milletin yarınlarına duyduğu umudu besleyen en güçlü kaynak olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin, öğrencinin dünyasına dokunan her adımlarının, ülkenin geleceğinde sessiz ama derin bir iz bıraktığına işaret eden Tekin, bu çabanın, sabrın ve özverinin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olduklarını ifade etti.

- "ÜLKENİN GELECEĞİNİ HER GÜN YENİDEN KURAN GÖRÜNMEZ MİMARLARSINIZ"

Tekin, öğretmenin öğrenciye yönelik sözü, sabrı ve teşvikinin ömür boyu sürecek bir dönüşümün ilk adımı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sizler, bu ülkenin geleceğini her gün yeniden kuran görünmez mimarlarsınız. Bu geleceğin, yani Türkiye Yüzyılı'nın temelinde eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliğinin güçlenmesi yer almaktadır. Her öğrencimizin dili, inancı, kökeni, yaşam koşulu ne olursa olsun nitelikli eğitime eşit erişimini sağlamak, insan haklarına dayalı, farklılıkları zenginlik gören bir okul iklimi oluşturmak önceliğimizdir. Bu iklimin gerçek kurucuları olarak sizlerin emeğinin, sabrının ve adalet duygusunun idrakindeyiz.

Görev yaptığınız sınıfların, köy okullarının, ilçelerin, şehirlerin şartları ne kadar farklı olursa olsun, tutkunuzun, sorumluluğunuzun ve sevginizin aynı olduğunu biliyorum. Bazen kendi yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp öğrencilerinizin hayallerini gerçekleştirebilmesi için çabalıyorsunuz. Bu ülkenin her hanesinde, geleceğe duyulan güvenin temelinde, sizin sessiz kahramanlığınız var ve şundan emin olun, sizin yalnız olmadığınız bir eğitim sistemi inşa etmek, bizim temel vazifemizdir. Hakkınız olan itibarı yükseltmek, çalışma şartlarınızı güçlendirmek, sınıflarınızı çağın imkanlarıyla buluşturmak için iştiyakla çalışıyoruz. Siz güvende, huzurlu ve güçlü oldukça bu ülkenin çocukları da geleceğe güvenle yürüyor. "

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında birlikte yazacakları başarı hikayeleri için bu dönüşüm yolculuğunda öğretmenlerle birlikte yol yürümekten onur duyduklarını vurgulayan Tekin, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit düşen ve vefat eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle yad etti.