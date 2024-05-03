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Bakan Tekin'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 14:21 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den Diyarbakır annelerine ziyaret
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Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1704'üncü gününde.

Bakan Tekin Diyarbakır'daki temasları kapsamında, eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret ederek, onlarla görüştü.

Aileler Tekin'i ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşıladı.

Bakan Tekin, tek tek görüştüğü ailelere karanfil verdi.

Ziyarette, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da yer aldı.

  • Diyarbakır anneleri
  • Bakan Yusuf Tekin
  • Dağa kaçırılan çocuklar

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