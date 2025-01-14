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Bakan Tekin'den köy okullarına sürpriz ziyaret

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış ve programlara katılmak üzere gittiği Adıyaman'da yol güzergâhında yer alan köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz ziyarette bulundu.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2025 Salı 11:31 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den köy okullarına sürpriz ziyaret
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Adıyaman ziyaretinde, ilk olarak İnceler Şehit Bahri Çetin İlkokulu'na giden Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı.

Sınıf kapısını çalarak içeri giren Bakan Tekin'i karşısında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi, ziyaretinden duydukları mutluluğu ve heyecanı dile getirdiler.

Bakan Tekin, üçüncü sınıf öğrencilerinin düzenlediği "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nde yer alan "münazara" etkinliğini izledi.

Ziyaret sırasında Bakan Tekin ile öğrenciler arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

Ardından öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Öğretmenler de ziyaretinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Bakan Tekin, daha sonra İnceler Ortaokulu'ndaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz ziyarette bulundu.

Sınıfları ziyaret eden Bakan Tekin, okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

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