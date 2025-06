Bakan Tekin'den LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TGRT Haber'e konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uygulanmaya başlanan Maarif Modelinden LGS sınavına kadar pek çok konuya ilişkin konuşan Bakan Yusuf Tekin, CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulundu.

"ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZ GERÇEKTEN ÇOK POZİTİF GERİ DÖNÜŞLER YAPIYORLAR"

Eğitimde uygulanmaya başlanan Maarif Modeliyle ilgili açıklama yapan ve bu konuda birçok rapor hazırlandığını söyleyen Bakan Tekin, "Biz şimdi bu kapsamda programlarla ilgili yani müfredatla ilgili izleme ve değerlendirme raporları doğrultusunda tekrar gözden geçireceğiz. Bu raporlara göre değerlendireceğiz. Fakat ana hatlarıyla şunu söyleyeyim. Başlangıçta özellikle muhalefetin ve sendikaların, muhalif sendikalarının oluşturduğu iklim veya o hava öğretmen arkadaşlarım tarafından şu an tamamen tersine dönmüş durumda. Öğretmen arkadaşlarımız hangi siyasi parti ya da hangi sendika üyeliği varsa programlarla ilgili gerçekten çok pozitif geri dönüşler yapıyorlar. Bu bizi çok mutlu etti. Şu anda bizim öğretmen camiamızda ben işte bu hafta pazartesi günü yine öğretmen arkadaşlarla beraberdik. Salı günü öğretmen arkadaşlarla birlikteydik. Şu cümleleri çok yoğun duyuyoruz; 'İlk başlarda üyesi olduğumuz sendikanın yönlendirmesiyle çok muhaliftik ama şu an teşekkür ediyoruz modundayız.' Bu bizi gerçekten mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"SINAVIN GÜVENLİĞİNİ RİSKE EDECEK HİÇBİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Liselere Giriş Sınavı'nda soruların çalındığı iddialarına cevap veren Bakan Tekin "LGS sınavında soru kitapçığımız bizim arzu ettiğimiz, yani alenen açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp sınav tamamlandıktan sonra yaklaşık bir saat sonra, yani sözel kısımdaki sınav tamamlandıktan yaklaşık bir saat sonra 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Bu doğru, bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandı ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduk. Tekrar söylüyorum, bu sınavın güvenliğiyle alakalı bir konu değildir" diye konuştu.

"ARTIK HER OKUL KENDİ KIYAFETİNİ TANIMLAYACAK"

Okullardaki kıyafet zorunluluğu ile ilgili konuşan Tekin, "Artık her okul kendi kıyafetini tanımlayacak. Burada şunun altını çizmemiz lazım, bunu yaparken herhangi bir marka ya da herhangi bir mağazaya yönlendirmek gibi bir durum söz konusu değil. Okullarımızdan, okul idarecilerimizden istediğimiz şey, çocukların giyecekleri kıyafeti sadece tanımlamalarını. Yani diyecek ki 'gri tişört, lacivret pantolonu ya da etek', bunun yün ya da her neyse artık malzemesi, onunla ilgili tanımlamasını yapacak. Öğrencimiz ister kendi ilinden, ister başka bir ilden o renkte, o koşullara uyan kıyafetleri alıp kullanacak. Bir kararımız daha var orada. Çocuklarımız her bir kademe için, yani birinci sınıfa başladığı gün 4 yıl boyunca kıyafetlerini değiştirmesini de istemiyoruz okul idaresinin ki veliye ilave bir külfet, ilave bir maliyet çıkmasın, aynı şekilde okul idarecilerinin ya da okul aile birliklerinin, veliyi herhangi bir satış birimine ya da satış mağazasına yönlendirmesini de engellenmiş olduk böylece. Ve istediği yerden alışveriş yapacak" diye konuştu.

"VİTRİNE KOYDUKLARI BİR TANE BAŞÖRTÜLÜ YA DA ZİYARET ETTİKLERİ BİR TANE BAŞÖRTÜLÜ. BU BENİM AÇIDAN BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Muhalefetin kendisini eleştirmesi ile ilgili konuşan ve muhalefetin tutarlı olmadığını söyleyen Bakan Tekin şu ifadelere yer verdi:

"2007 yılında bugün Cumhur İttifakı'nı teşkil eden Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anayasanın 10 ve 42. maddelerinde yaptığı değişiklik var. '411 el kaosa kalktı' manşetinin atıldığı Anayasa değişikliği var. Ben diyorum ki böyle laf olsun heybe dolsun tarzından bir tane vitrine başörtülü koymak değil. Bir tane soru soruyorum. Bir tane Cumhuriyet Halk Partili desin ki '2007 yılındaki bu anayasa değişikliğine karşı biz iptal davası açtık'. Değil mi? Anayasa mahkemesine götürdüler. Anayasa değişiklikleri şekil açısından sadece denetlenebilmesine rağmen içerik açısından iptal davasına konu edildi ve iptal edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusu üzerine. Ben bir tane soru soruyorum. Diyorum ki bir Cumhuriyet Halk Partili Allah rızası için çıksın desin ki '2007 yılında biz o Anayasa değişikliğiyle ilgili yaptığımız başvuruda yanlış yaptık. O gün söylediğimiz şeyler yanlıştı. Dolayısıyla biz orada hata yaptık.' Bunu açıklasınlar. Bunu söylemiyorlar. Kamuoyunu açık deklare etsinler böyle bir Anayasa değişikliği olduğu zaman artık iptal davası ya da böyle bir başvurumuz olmayacak. Şimdi bunu demedikleri zaman vitrine koydukları bir tane başörtülü ya da ziyaret ettikleri bir tane başörtülü. Bu benim açıdan bir şey ifade etmiyor. Çünkü orada diyor ki bakın şu ifadeyi kullanıyorlar. Diyor ki 'bugün okula başörtüsünü öğrenciye serbest bıraktığında ya yarın öğretim üyeleri öğretmenler de başlarını örterse ne yapacağız.' Anayasa Mahkemesi'nde yaptıkları başvuruda. Şimdi hala aynı şeyi mi düşünüyorsunuz yoksa farklı bir şey mi düşünüyorsunuz? Siyasi partinin içerisine bir tane başörtülü üye almak değil. Zaten 2007'den önce de vardı bunlar".