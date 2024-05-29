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Bakan Tekin'den ''Minik Ahiler''e mektup

Kırşehir'de 4'üncü sınıf öğrencilerinin yolladığı 'Minik Ahiler Masal Yazıyor' kitabını alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere mektup ve çeşitli hediyeler gönderdi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den ''Minik Ahiler''e mektup
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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmen Bedia-Köksal Güler İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinin, sınıf öğretmeni Hava Tekin'in desteğiyle yaşadıkları bazı olaylardan esinlenerek kendi hayal dünyalarını da katıp yazdıkları masallar, "Minik Ahiler Masal Yazıyor" adıyla kitaplaştırılarak Bakan Tekin'e gönderildi.

Kitabı alan Tekin de yazdığı mektupla öğrencilere çeşitli hediyeler ulaştırdı.

Öğrencileri okulda ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Bakan Tekin'in mektubu ve hediyelerini öğrencilere teslim etti.

Gülşen, Bakan Tekin'in, "Hepiniz yetiştiğiniz bu fikir coğrafyasında edindiklerinizi ileride nereye giderseniz gidin yüreğinizde taşıyacaksınız. Bir çocuk, özünden bir masalı duydu mu içinde bir ateş yanmaya başlar. Sizin de bu ateşiniz hiç sönmesin yavrularım." ifadelerinin yer aldığı mektubu öğrencilere okudu.

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