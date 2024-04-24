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  • Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları ve KPSS' açıklaması: Kabine toplantısını işaret etti
Güncel

Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları ve KPSS' açıklaması: Kabine toplantısını işaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları için tarih verdi. Bakan Tekin, 'Öğretmen atamaları pazartesi açıklanabilir' diye konuştu. Bakan Tekin ayrıca KPSS puanlarıyla ilgili de '2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız.' açıklamalarında bulundu.

IHA24 Nisan 2024 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den 'öğretmen atamaları ve KPSS' açıklaması: Kabine toplantısını işaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Öğretmen atamaları pazartesi açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

KPSS puanlarıyla ilgili detayları paylaşan Bakan Tekin, "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." açıklamalarında bulundu.

"23 NİSAN ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Tekin, "Yayın yapan kanal sayısı arttıkça ilgi de dağılıyor. Biz etkinliklerimize cumartesi günü başladık. Pazar günü en az 3 bin civarı öğrenciyle beraber eğlenceli tam bayram havasında bir etkinlik yaptık. Hala etkinliklerimiz devam ediyor." dedi.

"MÜFREDATTA KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK DİYE BİR ŞEY YOK"

Bakan Telin, müfredatla ilgili yöneltilen soruya "Müfredat dediğiniz şey kaç yılda bir değişmeli? En son müfredat değişikliği 2017 yılında kısmi müfredat değişikliği yapılmıştı onun öncesinde 2006 veya 2007'ydi dolayısıyla zaman olarak müfredat değişikliğini tartışmanın çok absürt olmadığı bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

"GÜNCEL GELİŞMELERİ MÜFREDATA ENTEGRE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Bakan Tekin, "Dünyanın hiçbir tarafında bizim kadar müfredat değişikliği yoğun bir şekilde tartışılmıyor. Güncel gelişmeleri zaten müfredata entegre etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önümüzdeki pazartesi kaç öğretmen ataması yapacağınız açıklanabilir mi? sorusuna cevap veren Bakan Tekin "Evet. Öğretmen atamalarını önümüzdeki hafta pazartesi günü kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Rakamda uzlaştık." açıklamasında bulundu.

"ÖZEL OKULLARDA FAHİŞ FİYATLARI AŞAĞIYA ÇEKECEKLER"

Özel okul ücretleri konusuna değinen Bakan Tekin, "Bizim yönetmeliğimizdeki yetkimiz öğrenci kayıt olduğu andan itibaren yıllık artışların ne olacağına biz karar veriyoruz. Depremin ve pandeminin yarattığı koşullarda yaşadıkları ekonomik koşullar sebebiyle özel okullar zor durumdaydılar. Bunu yaptığımızda özel okullar üzerinde yetkimiz olan kısımda onları sınırlandırıyoruz." dedi.

"2 HAZİRAN LGS SINAV TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK"

31 Mart yerel seçimlerinde iptal edilen belde seçimlerinin 2 Haziran'a denk gelmesi ile ilgili Tekin, "YSK başkanımızla seçim takvimi açıklandığı gün 2019 tecrübesinden de hareketle olası bir seçim yenilenmesi durumunda sıkıntı yaşar mıyız diye kendisiyle konuştuk değerlendirme yaptık." ifadelerini kullandı.

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