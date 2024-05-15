İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2024 Çarşamba / 8 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2856
  • EURO
    34,997
  • ALTIN
    2459.56
  • BIST100
    10135.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Tekin'den 'Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılacak mı?' sorusuna cevap
Güncel

Bakan Tekin'den 'Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılacak mı?' sorusuna cevap

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, 'Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum.' dedi.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den 'Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılacak mı?' sorusuna cevap
ABONE OL

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin eğitim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine ve düzenlemenin içeriğine ilişkin soru üzerine Tekin, sürecin bürokratik anlamda tamamlandığını söyledi. Tekin, düzenlemenin önce Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nun gündemine sonrasında ise Genel Kurulun gündemine geleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ne tür tedbirler aldığımızı daha önce de açıkladık. Hapis cezalarının artırılması, erteleme taleplerinin reddedilmesi, özel okullardaki öğretmen arkadaşlarımızın aynı şekilde koruma altına alınması... Yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Ancak şunun altını çizmek lazım, bu konular salt yasal düzenlemelerle çözülebilecek konular değil. Hep beraber toplumsal farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Sektördeki bütün paydaşlarımız, toplumun bütün katmanları hep beraber bir farkındalık oluşturmamız sadece öğretmenlik için değil, şiddete maruz kalma potansiyeli olan bütün mesleklerle ilgili gerekiyor. Bunu özellikle istirham ediyorum."

Düzenlemenin ne zaman geleceğine yönelik sorunun yinelenmesi üzerine Tekin, "Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle komisyon gündemine gelecek. Oradaki tartışmaların seyrine göre Genel Kurul gündemine ne zaman geleceğini de orada göreceğiz." dedi.

-"YÖNETMELİĞİMİZİ YAYINLADIK, SÜRECİ ONA GÖRE İŞLETECEĞİZ"

Mülakatla ilgili bir soruya ise Tekin, şu yanıtı verdi:

"Bir şeyi atlıyorlar. Şu andaki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Yani 'yüzde 100 mülakat etkili olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var, anlamakta zorlanıyorum. Biz yönetmeliğimizi yayınladık, süreci ona göre işleteceğiz."

"Mülakatın tamamen kaldırılması söz konusu mudur?" sorusuna Tekin, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre." karşılığını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.