Bakan Tekin'den Özel'in boykot çağrısına tepki: Siyasi parti lideri olmak böyle bir şey değildir

Tekin, CHP'nin bazı firmalar için boykot açıklamasına tepki olarak, kızı ve bazı milletvekilleriyle Ankara'da bir alışveriş merkezindeki D&R mağazasını ziyaret etti.

Burada kitapları inceleyen Tekin, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, aldığı kitapları çocuklara hediye etti.

Ardından açıklamalarda bulunan Tekin, trajikomik bir dönemin yaşandığını vurgulayarak, "Bir taraftan demokratik hakların elinden alındığını iddia ederken bir taraftan da farklı bir antidemokratik tavır içerisine giriyorlar. Biz siyasi partiler olarak demokrasinin toplumda kabul görmesi için çaba sarf ediyoruz. O yüzden hukuk devleti ilkesiyle, demokratik devlet ilkesiyle çelişecek bir şey asla yapmamalıyız. Özgür Özel'in siyasi lider olmak için epeyce bir çaba sarf etmesi lazım. Siyasi partilerin misyonunun ne olduğunu, demokrasinin ne olduğunu, hukuk devletinin ne olduğunu biraz öğrenmesi lazım." diye konuştu.

Bakan Tekin, CHP'nin, Türkiye'yi yabancılara şikayet ettiğini, Türkiye'nin marka değerine darbe vurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yani anlamadığım şey şu, Türk vatandaşı olmaktan mı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşamaktan mı rahatsızlar? Türk halkından mı rahatsızlar? Türk halkının ürettiği ekonomik ve toplumsal değerlerden mi rahatsızlar? Bunu anlamıyorum. Milli ve yerli markalarımızı boykot ediyorlar. Herhalde içinde yaşadıkları toplumda, bu toplumun değerlerinden rahatsızlar ki bu değerleri sürekli aşağılayan ifadeler kullanıyorlar. Bireysel görüşleridir ama siyasi parti lideri olmak böyle bir şey değildir. Demokratik toplumlarda siyasi partiler birer demokrasi okuludur. Vatandaşlar, siyasi partilerin ve onların temsilcilerini görerek, izleyerek, takip ederek demokrasiye olan bağlılıklarını güçlendirirler."

