Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı ile yaptığı mesajlaşmalarda yer alan ifadeleri sert sözlerle eleştirerek "Benim midem Sayın Özgür Özel kadar geniş değil" dedi. CHP'nin başörtüsü konusundaki geçmiş tutumunu da gündeme getiren Tekin, partinin bu konuda net açıklama yapması gerektiğini söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KULLANDIĞI KELİMELER KÜFÜR KABUL EDİLİR"

Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı ile yaptığı mesajlaşmalara ilişkin ortaya çıkan ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin): Sayın Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili mesajlaşmaları kamuoyuna düştü. Orada benim olağan gündelik hayatta bile kullanmaktan imtina edeceğim, çok rahatsız...

Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, Özel'in kullandığı ifadelerin "kişilik analizi" olarak nitelendirilmesini kabul etmediğini belirterek, "Benim midem Sayın Özgür Özel kadar geniş değil. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin bu ifadeler küfür olarak kabul edilir" dedi.

"CHP BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA NET CEVAP VERMELİ"

Tekin, CHP'nin 2008 yılında başörtüsü düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımasını hatırlatarak, partinin bu konudaki yaklaşımını açıklaması gerektiğini söyledi.

CHP'nin o dönemde başörtüsüyle üniversiteye gitmenin laiklik ilkesine aykırı olduğunu savunduğunu belirten Tekin, şu soruyu yöneltti:

CHP'YE GÖRE HUZURU NE BOZUYOR?



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin): Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü başvurusundan çıkardığımız şeyler; LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmuyor; ama başörtüsüyle eğitim öğretim hakkını tanımlamak bunu bozuyor.

"Cumhuriyet Halk Partisi şunu net bir şekilde açıklamalı: Başörtüsüyle üniversiteye gitmek laiklik ilkesine aykırı mıdır değil midir?"

CHP'nin o dönem yaptığı başvuruda başörtüsüne özgürlük tanınmasının "toplumun huzuruna aykırı" olarak değerlendirildiğini ifade eden Tekin, bu yaklaşımın bugün de geçerli olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü başvurusundan çıkardığımız şeyler; LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmuyor; ama başörtüsüyle eğitim öğretim hakkını tanımlamak bunu bozuyor" ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN ETKİNLİKLERİNE 'TALİBANLAŞTIRMA' DEMEK HAKARET"

Tekin, okullarda Ramazan ayına yönelik yapılan etkinliklerin eleştirilmesine de tepki gösterdi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin): Ramazan sebebiyle selamı yaygınlaştırmaktan tutun, evlere pide yapıp dağıtan; okullarını süsleyen; arkadaşlarıyla küslükleri varsa barışmak için kampanyalar düzenleyen; husumetleri ortadan kaldıracak, hoşgörüyü yaygınlaştıracak...

Öğrencilerin ihtiyaç sahiplerine pide dağıtması, küslüklerin giderilmesi için etkinlikler yapması gibi faaliyetlerin "Talibanlaştırma" olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, "Bu tür etkinlikler hoşgörüyü ve dayanışmayı yaygınlaştıran faaliyetlerdir. Bunları 'Talibanlaştırma' olarak tanımlamak çocuklara, öğretmenlere ve velilere yapılmış bir hakarettir." ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin): Ara tatilin olduğu hafta ile Ramazan Bayramı örtüştüğü için, öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler: Seminer dönemi dediğimiz süreci de online olarak yapacağız.

ARA TATİL VE SEMİNER SÜRECİ

Tekin ayrıca eğitim takvimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak ara tatil haftasının Ramazan Bayramı ile örtüştüğünü hatırlattı. Bu nedenle öğretmenlerin seminer döneminin çevrim içi yapılmasını bekleyebileceğini ifade eden Tekin, konunun değerlendirme aşamasında olduğunu dile getirdi.