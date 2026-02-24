Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

"KÜFREDENLERİ ELEŞTİRİ KABUL ETMİYORUM"

Okullarda teneffüs aralarında ilahi söyleyen çocukların görüntülerine gelen tepkileri değerlendiren Bakan Yusuf Tekin, "Eleştiri tanımlamanıza göre değişir. Benim kafama uymuyor diye başlayıp hakaret ve küfredenleri eleştiri kabul edersek ciddi eleştiri yok. Oturdukları yerden küfrediyorlar, bunu içselleştiremediklerini gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Yapılan yorumların bilimsel bir dayanaktan yoksun olduğunu belirten Tekin, "Pedagojik anlamda, akademik anlamda, ciddi alacağım bir eleştiri henüz görmedim. Kimisi değişik ithamlarla, değişik tanımlamalarla, ön yargılarla bir şeyler söylüyorlar ama bilimsel bir temeli yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"TALİBANLAŞTIRMA" İFTİRASINA SERT CEVAP

Eğitimde milli ve manevi değerlerin öncelenmesini "Talibanlaştırma" olarak niteleyen kesimlere tokat gibi bir cevap veren Bakan Tekin, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" dedi.

Bu tür yaklaşımların trajikomik olduğunu belirten Bakan, "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir" açıklamasında bulundu.

GERÇEK LAİKLİK VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Muhalefetin laiklik anlayışını eleştiren Bakan Yusuf Tekin, "Benim bunca yıllık okumalarımdan edindiğim laiklik tanımı; insanların dini inanç ve ibadet hürriyetlerinin güvence altına alındığı siyasal rejimlerdir" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin laikliği kendi arzularına göre bir formatlama aracı olarak gördüğünü savunan Tekin, "Onlar laikliği, dini inançların ve ritüellerin nasıl modernleştirileceğini tanımlama yetkisini kendilerinde gördükleri için bunun dışındaki her şeyi laiklik ilkesiyle çelişiyor sayıyorlar" sözleriyle evrensel laiklik anlayışına dikkat çekti.

"411 EL KAOSA KALKTI" ZİHNİYETİ HALA AYNI

Geçmişteki yasakçı zihniyeti hatırlatan Bakan Tekin, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüne karşı tavrını eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi, özgürlük hamlelerini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve malum '411 El Kaosa Kalktı' manşetleriyle bu süreç yaşandı" dedi.

CHP'nin o dönemki başvuru dilekçesindeki çarpıcı detaylara değinen Tekin, "Mesela diyorlar ki; başörtüsüne hürriyet getirmek toplumun huzurunu bozar. Bu bakış açısı, özgürlüklerin sınırını ve tanımını yapma yetkisini kendilerinde görmelerinden kaynaklanıyor. Bu asla kabul edilebilir bir yaklaşım değil, aksine çok demode bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

"BU YAKLAŞIM EKREM İMAMOĞLU MANTIĞI"

Özel okulların denetimi ve kreş tartışmalarına da değinen Bakan Tekin, denetim yetkisine karşı çıkanları eleştirerek, "Bu mantık biraz Ekrem İmamoğlu mantığı. Bir eğitim kurumu açılıyorsa eğer, bu okul öncesi eğitim kurumuysa yani anaokuluysa bizden ruhsat almalı. Bunu bu şekilde yorumlamak, herhalde bulaşıcı bir hastalık" şeklinde konuştu.

75 bin okulda titiz bir denetim süreci yürüttüklerini belirten Tekin, "Okuldaki fiziki koşullardan tutun ücret politikasına kadar her türlü hukuka aykırı durum teftiş kurulumuz tarafından ciddiyetle takip edilir" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Eğitimin sadece akademik bilgiden ibaret olmadığını söyleyen Yusuf Tekin, "Bizim ana mevzumuz çocuklarımızın okula zevkle gelmeleri, eğlenerek öğrenmeleridir. Bir gün futbol takımı marşıyla, bir gün ilahiyle gelmeleri gayet doğaldır" dedi.

Gazze farkındalığından geleneksel oyunlara kadar her adımın bir vizyonu olduğunu belirten Bakan, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana görevlerinden bir tanesi, içinde yaşadığımız toplumun temel değerlerini çocuklarımızın kabul etmesi ve milli birliğimizin güçlenmesidir" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

ALEVİ-BEKTAŞİ VATANDAŞLARIN TALEPLERİ GÜNDEMDE

Müfredat çalışmalarında toplumsal hassasiyetleri ön planda tuttuklarını belirten Bakan Yusuf Tekin, "Başta ders kitaplarımız olmak üzere müfredatımızda Alevi Bektaşi vatandaşlarımızı rahatsız eden hususlarla ilgili olarak hepsini birlikte değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Cemevlerindeki eğitim süreçlerine de değinen Bakan Tekin, "Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın cemevlerindeki dede ve zakir eğitimleriyle ilgili bir sıkıntıları var, onun çözümü için çaba sarf ediyoruz" sözleriyle yürütülen çalışmaları aktardı.

"TÜM VATANDAŞLARIN İNANÇ HÜRRİYETİ BİZE EMANET"

Azınlık okulları ve farklı inanç gruplarının hakları konusunda hassas bir duruş sergilediklerini vurgulayan Bakan Tekin, "Türkiye'deki azınlık okullarının hak ve hukuklarını koruyacak, onların özgürlük alanlarını kendilerine sunacak çalışmalar yaptık. Heybeliada Ruhban Okulu'nu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda ziyaret ettim" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'ne sadakatle bağlı her vatandaşın hukukunu korumanın asli görevi olduğunu hatırlatan Tekin, "Dini, inanç ve ibadet hürriyetlerini herhangi bir ayrım yapmaksızın teminat altına almak benim görevim" açıklamasında bulundu.

"DERTLERİ LAİKLİK DEĞİL İSLAM"

Bakanlığın yürüttüğü projelere "laiklik zedeleniyor" diyerek dava açan kesimlere tepki gösteren Yusuf Tekin, "Bunların dertleri tamamen İslam'la alakalı, açık söyleyeyim; buradaki gericilikten kastettikleri şey o. 'Laiklik elden gidiyor' tartışmasına hiç girmedik çünkü dertleri laiklik istemekle de alakalı değil" sözleriyle eleştirilerin ideolojik temeline dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde özgürlük alanlarını genişletmeye devam edeceklerini belirten Bakan Tekin, "Biz hükümet olarak milli birlik ve beraberliği güçlendirecek adımları atmak üzere yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

OKULLARDA RAMAZAN COŞKUSU VE GELENEKSEL SANATLAR

Okullarda sosyal medyaya yansıyan ilahi görüntülerine ve Ramazan etkinliklerine değinen Bakan Tekin, "Bizim bu etkinliklerimizin bu kadar popüler olmasında Celal Bey'in ilahisinin mutlaka katkısı var çünkü çocuklar gerçekten onu bir akım olarak aldılar. Bu etkinliklerde asla zorlama yok, tamamen gönüllülük esasına göre yapılıyor" sözleriyle sürecin doğallığını vurguladı.

Geleneksel sanatların müfredattaki yerine de dikkat çeken Tekin, "Seçmeli derslerimizde geleneksel Türk sanatlarına yer verdik. Her dönemin son haftasını sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sergilendiği bir festival havasına bürüdük" bilgisini paylaştı.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA SON DURUM NE?

Atama bekleyen öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi'nin kritik bir rol üstleneceğini belirten Bakan Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Akademisi oluşturduğumuz için uygulama eğitiminin az olması sorununu çözdük. Yaklaşık 500 saat uygulama eğitiminin verildiği akademi faaliyete geçti, bu yıl 10 bin öğretmen adayını aldık" ifadelerini kullandı.

Mülakat tartışmalarına da değinen Tekin, "Mülakat yok zaten. Atamalar bir takvime bağlandı. Temmuz ayındaki AGS sınavından kaç öğretmen adayı alacağımızı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüştükten sonra kamuoyuyla paylaşacağız" sözleriyle atama takvimine dair ipuçları verdi.

