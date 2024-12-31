İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3637
  • EURO
    36,7119
  • ALTIN
    2982.37
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Tekin'den yeni yıl mesajı: Çocuklarımız için umutla daha çok çalışacağız
Güncel

Bakan Tekin'den yeni yıl mesajı: Çocuklarımız için umutla daha çok çalışacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni yılda, dünyanın birçok farklı köşesinde milyonlarca çocuğun savaşlardan uzak bir şekilde özgürce sokaklarda koşup oyunlar oynayacakları günü beklediğini ifade etti.

AA31 Aralık 2024 Salı 17:51 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den yeni yıl mesajı: Çocuklarımız için umutla daha çok çalışacağız
ABONE OL

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın "Çok Özledik Gülmeyi" isimli eserinin klibini paylaştı.

"GÜLMEK EN ÇOK ÇOCUKLARA YAKIŞIYOR"

Bu paylaşımına, "Mutluluk bütün çocukların hakkı" notunu düşen ve tüm çocukların yeni yılını kutlayan Tekin, şunları kaydetti:

"Yeni yılda dünyanın birçok farklı köşesinde milyonlarca çocuk, savaşlardan uzak bir şekilde özgürce sokaklarda koşup oyunlar oynayacakları günü bekliyor. Yeise kapılmak yerine, çocuklarımız için umutla daha çok çalışacağız. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, gülmek en çok çocuklara yakışıyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.