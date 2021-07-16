Bakan, telsizle talimat verdi: Üs bölgesini terk edin

AA 16 Temmuz 2021 Cuma 19:11 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 19:11

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri ve uçakları, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Alevlerin farklı mevkilere sıçradığı bölgede, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Bakan Pakdemirli çalışmaları yangın komuta aracından takip ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Vali Ali İhsan Su da yangın komuta aracıyla bölgeyi gezerek alevleri kontrol altına alma çalışmalarını inceledi.

İHA'dan komuta aracının ekranlarına yansıtılan rotaları takip eden Pakdemirli, ekiplerin koordinasyonunu da yürüttü.

Kızılçam ormanındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bakan Pakdemirli'den üssü boşaltın talimatı

Yangının yön değiştirmesi üzerine Bakan Pakdemirli, telsizle üs bölgesi olarak kullanılan bölgenin terk edilmesi gerekeceğini anons etti. Bakan Pakdemirli'nin anonsuyla birlikte helikopterle yeni üs bölgesi belirleniyor.



Mersin'de devam eden orman yangını İHA ile görüntülendi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yapılan müdahaleler, insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede görevli İHA tarafından kaydedilen görüntüler de basınla paylaşıldı.

- Yangın süreci

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.