Bakan Tunç: 1534 okulun tadilat ve bakımı denetimli serbestlik yükümlülerince yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Okullarımız, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlandı. Yaz tatili boyunca 1534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işleri denetimli serbestlik yükümlülerince yapıldı' dedi.

7 Eylül 2025 Pazar 15:43
Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ceza adaletinin en önemli amacı, toplumu suçtan ve suçludan korumak, suç işlenmesini önlemektir. Suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de onun yeniden topluma kazandırılması ceza adaletinin temelidir. Sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasına, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesine ve mesleki deneyim kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. İnsanı onaran adalet anlayışımızın sahadaki yansımalarından biri olan denetimli serbestlik sistemi kapsamındaki yükümlüler, kamu yararına işlerde görev alarak hem toplumla uyum içinde yaşıyor, hem de cezalarını infaz ediyor" ifadelerini kullandı.

"1534 OKULUN TADİLAT VE BAKIMI DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNCE YAPILDI"

Bakan Tunç, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgiyle donatıldığı okullarımız, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlandı. Yaz tatili boyunca ülkemiz genelindeki 1534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işleri denetimli serbestlik yükümlülerince yapıldı. Aydınlık yarınlarımız olan evlatlarımıza, daha da güzelleşen okullarında başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum" dedi. (DHA)

