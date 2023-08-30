Bakan Tunç: 30 Ağustos'ta ecdadımız Anadolu topraklarının değişmez vatanımız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yayımladığı mesajda, "Başkomutanlık Meydan Muharebesi istiklal mücadelemizin başarıyla sonuçlandığı tarihi bir zaferdir. Bu zafer; vatanımızı, bayrağımızı, istiklalimizi ve bağımsızlığımızı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına koruyup, kollayacağımızın tüm dünyaya ilanıdır. 30 Ağustos 1922'de kahraman ecdadımız; ülkemizi parçalamak, geleceğimizi karartmak, Anadolu topraklarındaki varlığımızı ortadan kaldırmak niyetinde olan işgalci güçleri bu topraklardan çıkarmış, Anadolu topraklarının değişmez vatanımız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1919'da Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelemizin son halkası olan bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur. Kahraman ecdadımızın bir asır önceki destansı mücadelesinden güç ve ilham alarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımızı, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi her türlü tehdide karşı azim ve kararlılıkla korumaya, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya devam ediyor, Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de devletimizin bekasına, milletimizin huzur ve refahına kast eden, ülkemizin istikbaline göz diken her kim olursa olsun asla emellerine ulaşamayacaktır. Bu inanç ve kararlılıkla 30 Ağustos Zaferi'mizin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutluyorum. Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, İstiklal kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."