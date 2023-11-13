Bakan Tunç: Anayasadaki tıkanıklığı çözmeliyiz

Sabah'ın haberine göre; yeni anayasa çalışmalarının başlayacağını söyleyen Bakan Tunç, "Bunun da yapılacağını önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum. Ama bu tür krizlerin bir an önce çözülmesini isteyen taraf millet nezdinde kazanır, çözülmesini istemeyen uzlaşmaz bir tavır sergileyen, sokak çağrısıyla oturma eylemiyle bu konuda hiç doğru olmayan Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamlarla sorunu nitelerseniz millet nezdinde kaybedersiniz" dedi.

"ÇETELERLE AK PARTİ HÜKÜMETİ 21 YILDIR MÜCADELE ETMİŞTİR"



Yargıya olan güveni zedelemeye yönelik, toplumda kaos ortama oluşturmaya yönelik çabalara da değinen Bakan Tunç, "Türkiye son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle çetelerle yoğun bir mücadele yaptı. Büyük-küçük çeteler, bu mücadele neticesinde temizlendi. Bundan sonra ortaya çıkan ve soruşturma makamlarının tespit ettiği yanlış iş yapanlar varsa üzerlerine kararlılıkla gideceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Son dönemde yapılan operasyonlar, yargının kolluğa verdiği talimatlarla gerçekleştiriliyor. İhbarlar Cumhuriyet Başsavcılıklarına geldiğinde titizlikle değerlendiriliyor ve kolluğa talimatlar veriliyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın büyük bir uyumu içerisinde bu operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Ülkemizin huzuru bozmak isteyen, gençlerimizi uyuşturucu illetiyle yok etmek isteyen ve geleceğimizi karartmak isteyen terörün her türlüsüyle çetenin de her türlü suç şebekesiyle biz kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yargı, önüne gelen dosyada delillere bakar. O dosyanın kapsamını yargı bilir, kimin suçlu, suçsuz olduğunu kimin gözaltına alınması gerektiğini, kimin tutuklanması gerektiğine yargı karar verir. Yargı da önündeki dosyayla delillerle hareket eder. Sosyal medyada bir takım, şu kişi neden tutuklandı, şu kişi neden serbest kaldı gibi yorumlar yapılıyor.

Dosyaya hakim olan yargı. Eğer hata varsa kararla ilgili itiraz mekanizmaları da yine yargının içinde. Tüm bu süreçleri göz ardı ederek dosyayı bilmeden sosyal medyadan yargıya varmak doğru değil. Çoğu da kasıtlı yapılıyor. Bu hep yapıldı, yapılmaya devam edecek. Biz sosyal medyadaki dezenformasyonla ilgili de kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Milletimizin huzuru için ne yapılması gerekiyorsa, yapmaya devam edeceğiz" dedi.